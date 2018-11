Pas de lien entre le site de Sakkanmol et un programme d’ICBM, selon Séoul

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a commenté la révélation du CSIS sur les bases de missiles nord-coréennes. Il a en effet évoqué l’engagement pris par le leader nord-coréen lors de son tête-à-tête avec Donald Trump à Singapour.Un responsable du ministère américain a affirmé que Kim Jong-un avait alors promis d’éliminer aussi son programme de missiles balistiques. Il a cependant éludé la question de savoir si le maintien de ces bases violait ou non l’esprit du sommet de Singapour.Séoul a lui aussi réagi au rapport de l’institut américain. Pour son gouvernement, le site de Sakkanmol n’a pas de lien avec un programme d’ICBM. Il ne s’agit que d’une base de missiles à courte portée, que Pyongyang ne s’est d’ailleurs pas encore engagé à démanteler.Autrement dit, il n’y a pas lieu de parler de violation de l’engagement fait à Singapour, ni de tricherie. D’autant plus que les images satellites en question ont été prises trois mois avant la rencontre Trump-Kim.Le porte-parole de la Maison bleue a annoncé que les autorités militaires sud-coréenne et américaine scrutaient de plus près le site de Sakkanmol, via leurs satellites de reconnaissance.