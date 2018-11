La consommation d’alcool bientôt restreinte dans les lieux publics ?

Photo : KBS News

Le ministère de la Santé publique a dévoilé aujourd’hui un plan d’action visant à prévenir les risques liés à l’alcool. Il s’agit pour l’essentiel de prohiber sa vente et sa consommation dans les établissements publics, médicaux et scolaires, ainsi que ceux fréquentés par les enfants et les adolescents.Quelques exceptions cependant : il sera permis de boire par exemple sur les terrains de sport des écoles primaires, collèges et lycées lors d’un événement organisé par les habitants du quartier ou du village, et après avoir obtenu l’aval des établissements concernés.Le gouvernement fera aussi en sorte que chaque collectivité locale puisse avoir recours à des arrêtés pour restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics comme les parcs. Ce n’est pas le cas actuellement.C’est la troisième fois que l’exécutif central impose une telle interdiction. Mais chaque fois, il a été obligé de faire marche arrière face aux levées de boucliers.Autres mesures prévues par le plan en question. Il s’agit notamment d’interdire à terme les publicités pour l’alcool dans les aéroports, les ports, les automobiles et les navires.