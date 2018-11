Travail forcé : Nippon Steel réserve un accueil glacial aux avocats des sud-Coréens

Photo : KBS News

Vous vous souvenez peut-être que la Cour suprême sud-coréenne a ordonné le 30 octobre à Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) de dédommager quatre de ses travailleurs forcés durant la Seconde guerre mondiale.Conformément à ce verdict, les avocats des sud-Coréens ont visité hier le siège à Tokyo de ce géant nippon de l’acier. Ils étaient accompagnés de quelques membres d’associations civiques du pays du Matin clair comme de l’Archipel. Objectif : remettre une lettre appelant le groupe à prendre acte de la décision de la justice sud-coréenne.L’accueil qui leur a été réservé a été glacial. Reçus par les gardiens, ceux-ci leur ont demandé de déposer la lettre avant de réciter un texte laconique manifestant l’intention de la firme de ne pas se plier au jugement. Ils ont alors invoqué les instructions du département des affaires générales.Les défenseurs des victimes sud-coréennes ont fini par renoncer à remettre la lettre. L’un d’entre eux a dénoncé un « comportement lâche ». Et il a annoncé que lui et ses collègues allaient entamer dorénavant les procédures nécessaires pour saisir les avoirs de NSSM en Corée du Sud.De son côté, le secrétaire général du gouvernement de Tokyo Yoshihide Suga a affirmé qu’il n’y avait plus rien à dire sur l’affaire. Il s’est contenté d’annoncer que le gouvernement travaillait toujours en étroite coopération avec les entreprises qui font l’objet de procès concernant les contentieux datant de l’ère coloniale.