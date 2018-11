Photo : YONHAP News

La production de riz poursuit sa baisse depuis trois ans. Cette année, elle a reculé de 2,6 % par rapport à l’an dernier pour totaliser 3,86 millions de tonnes, comme le montrent les données publiées par l’institut national des statistiques. Il s’agit de son plus bas niveau depuis 1980.Principales raisons : la diminution des terres cultivées (-2,3 % sur un an) et la vague de fortes chaleurs qui s’est abattue sur le pays cet été.