Moon Jae-in rencontre Vladimir Poutine aujourd’hui à Singapour

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Singapour, le président de la République participera aujourd’hui au sommet entre son pays et l’Asean. A cette occasion, Moon Jae-in doit une nouvelle fois présenter sa nouvelle « politique du Sud », un plaidoyer en faveur de l’élargissement des échanges commerciaux et de la coopération avec la communauté de l'Asie orientale.Le dirigeant sud-coréen s’entretiendra également avec Vladimir Poutine. Il s’agit de leur quatrième entrevue. Les deux hommes doivent échanger sur le processus de dénucléarisation de la péninsule et la coopération en matière de nouvelle « politique du Nord ».Les résultats de leur conversation seront scrutés avec une attention particulière, d’autant que Moscou évoquait la nécessité d’alléger les sanctions internationales contre Pyongyang.Moon a rendez-vous aussi avec le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, et le Premier ministre du Laos, Thongloun Sisoulith.La rencontre avec le vice-président américain Mike Pence n’a toujours pas été fixée.