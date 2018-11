Le taux de chômage au plus haut en 13 ans pour un mois d’octobre

Photo : KBS News

La situation du marché du travail reste toujours préoccupante. De fait, d’après les données de l’institut national des statistiques (Kostat), en octobre, le nombre d’emplois a légèrement augmenté par rapport au mois précédent. Mais le taux de chômage a été le plus élevé depuis 2005 pour un mois d’octobre.Dans le détail, le mois dernier, le pays comptait un total de 27,09 millions d’actifs occupés. Soit 64 000 de plus qu’en octobre 2017. La modeste hausse des emplois s’est donc poursuivie pour le quatrième mois de suite.Le taux d’emploi des 15-64 ans a reculé de 0,2 point en glissement annuel pour se chiffrer à 66,8 %, tandis que celui des 15-29 ans a progressé de 1,1 point, à 42,9 %.Quant au taux de chômage, il a grimpé de 0,3 point pour s’élever à 3,5 %. Chez les jeunes, les chiffres sont de 8,4 %, soit 0,2 point de moins sur un an.