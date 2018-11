Bases de missiles en Corée du Nord : un chercheur américain s’en prend au New York Times

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, un chercheur estime que le New York Times a livré une couverture trompeuse de l’étude du CSIS sur les 13 bases secrètes de missiles nord-coréennes.Dans une tribune publiée hier sur le site web spécialisé 38 North, Leon Seagal du Conseil de recherche en sciences sociales (SSRC) a critiqué plus particulièrement l’expression « grande tromperie » employée par le quotidien pour qualifier la soi-disant dissimulation du Nord. Au sein du SSRC, Leon Seagal dirige le projet de coopération sécuritaire en Asie du Nord-est.Selon lui, le journal a employé des termes extrêmes et exagérés dans son article, ce qui aurait amené ses rédacteurs à le mettre en première page. Au détriment des lecteurs.Toujours selon le chercheur, les USA et le pays communiste ne sont pas encore parvenus à un accord portant sur le redéploiement des missiles nord-coréens.