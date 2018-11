Vers la création d’une police locale, l’une des promesses électorales de Moon Jae-in

Photo : KBS News

La Commission présidentielle de la décentralisation a dévoilé hier une nouvelle feuille de route en vue de créer une police locale au sein de toutes les collectivités locales, et ce dans le cadre de la concrétisation des promesses électorales de Moon Jae-in.Actuellement, ce système est mis en place seulement sur l’île méridionale de Jeju. Mais il sera élargi dans les autres villes et provinces du pays.Selon le plan annoncé hier, les missions qui doivent être remplies par la police nationale et la police locale seront distribuées étape par étape à partir du second semestre de l’année prochaine, et ce jusqu'en 2022. Celles de la première concerneront le renseignement, la sécurité nationale, les affaires étrangères ou encore les crimes graves touchant l’intérêt national, pour n’en citer que quelques unes.Quant au rôle de la seconde, il sera d’assurer principalement la sécurité et l’ordre public. Concrètement, il s’agira notamment des violences sexuelles, scolaires et familiales, des accidents de la route ou encore de la conduite en état d'ébriété.Au deuxième semestre 2019, cinq villes et provinces, dont Séoul et Sejong dans le centre du pays, seront concernées.Et 36 % des effectifs actuels de la police d’Etat, soit environ 43 000 personnes, seront rattachés à la police locale d’ici quatre ans.