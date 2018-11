Moon Jae-in invite les dirigeants de l’Asean en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En visite à Singapour pour une série de sommets liés à l'Asean, le président sud-coréen a invité dans son pays les dirigeants de cette Association des nations du Sud-est asiatique.De fait, il a proposé aujourd'hui que la Corée du Sud organise en 2019 son troisième sommet spécial avec l'Asean, et son premier sommet avec les pays du bassin du Mékong.Moon Jae-in a fait cette proposition, évoquant le fait que l'année prochaine marquera à la fois le centenaire de la constitution du gouvernement provisoire de la République de Corée, et le 30e anniversaire de l'établissement des relations entre le pays du Matin clair et l'Asean.Le chef de l'Etat s'est également engagé à porter à 200 milliards de dollars le volume des échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2020, et à 15 millions le nombre de visiteurs entre les deux parties.Aujourd'hui, Moon a également eu des entretiens bilatéraux avec le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, et le Premier ministre du Laos, Thongloun Sisoulith. Au centre de leurs discussions : les meilleurs moyens d'orienter les relations avec ces deux nations vers l'avenir.