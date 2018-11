Le marché du commerce sans point de vente progresse

Photo : YONHAP News

Le commerce sans point de vente continue de croître rapidement. Il s’agit des achats en ligne, les télé-achats ou les livraisons directes à domicile, entre autres.D’après les données communiquées aujourd’hui par la Chambre de commerce et d’industrie (KCCI), l’année dernière, leur chiffre d’affaires s’est élevé à 61 241 milliards de wons, en hausse de 13,3 % par rapport à 2016.Les supérettes de proximité ouvertes 24 heures sur 24 ont elles aussi vu leur chiffre d’affaires progresser. En 2017, celui-ci a grimpé de 14,1 % sur un an pour totaliser 22 238 milliards de wons.En revanche, les ventes dans les grands magasins et les hypermarchés ont quant à elles stagné.Un responsable de la KCCI estime que la forte croissance du commerce sans point de vente chamboule l’industrie de la distribution.