Le prochain sommet spécial entre Séoul et l’Asean aura lieu en Corée du Sud fin 2019

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Singapour pour une série de sommets avec l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean), le président sud-coréen a proposé aujourd’hui que la Corée du Sud organise l’an prochain son troisième sommet spécial avec elle, et son premier sommet avec les pays du bassin du Mékong. Une proposition qui a été acceptée par les dirigeants des pays concernés.Moon Jae-in a fait cette proposition, évoquant le fait que l’an prochain marquera à la fois le centenaire de la constitution du gouvernement provisoire de la République de Corée, et le 30e anniversaire de l’établissement des relations entre le pays du Matin clair et l’Asean.Son homologue indonésien Joko Widodo est allé plus loin pour proposer d’inviter Kim Jong-un au sommet spécial, qui aura lieu vraisemblablement fin 2019. Le dirigeant sud-coréen a répondu qu’il envisagerait favorablement cette offre.Toujours à Singapour, l’occupant de la Maison bleue doit aussi retrouver cet après-midi Vladimir Poutine pour leur quatrième rencontre à deux. Les deux hommes doivent échanger sur le processus de dénucléarisation de la péninsule et la coopération en matière de nouvelle « politique du Nord ».Moon a rendez-vous aussi avec le vice-président américain Mike Pence demain matin.Et samedi, il s’entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping, cette fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en marge du sommet de l’Apec.