Mike Pence plaide pour un plus large soutien des pays d'Asie à la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Alors que les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule piétinent, le vice-président américain cherche à réaffirmer le soutien des pays d'Asie à ce processus.En tournée en Asie, Mike Pence a remercié New Delhi d'avoir soutenu la politique de pression de son pays sur Pyongyang, lors d'un sommet avec le Premier ministre indien Narendra Modi, hier. Dans la foulée, il a préconisé une plus large coopération de son interlocuteur.Pence a aussi rencontré le chef du gouvernement vietnamien. Il a formulé le même souhait tout en remerciant Hanoï de s'être aligné sur la politique de fermeté de son pays vis-à-vis du régime de Kim Jong-un. Lors de son passage à Tokyo avant d'arriver en Inde, le vice-président américain n'avait pas manqué de reconfirmer la décision de son gouvernement de maintenir ses sanctions contre Pyongyang.D'autre part, selon l'ambassadeur sud-coréen à Washington, les Etats-Unis considèrent l'annulation à la dernière minute des pourparlers de haut niveau la semaine dernière comme un simple report. Ils s'attendent ainsi à ce qu'une nouvelle date soit arrêtée dans les meilleurs délais. Cho Yoon-je a également fait savoir que les deux camps maintenaient ainsi leur ferme volonté de profiter de l’élan du dialogue même après l'échec de leur dernière rencontre.