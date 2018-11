Le régulateur financier suspend la négociation des actions de Samsung BioLogics

Photo : KBS News

La Commission des services financiers (FSC) a conclu que Samsung BioLogics avait intentionnellement gonflé ses bénéficies en 2015 avant son introduction en bourse l'année suivante. Korea Exchange, la Bourse de Séoul, a suspendu sans tarder la négociation des actions de la société biopharmaceutique.Cette décision résulte d'une enquête menée par le comité des valeurs et des futures, affilié à la FSC. Résultat : Samsung BioLogics a violé délibérément les règles comptables, et le montant de la comptabilité truquée est supérieur à 2,5 % de sa capitulation. Ce qui a amené Korea Exchange à examiner une éventuelle radiation de l'entreprise sous 15 jours.Certains analystes estiment cependant qu'il y a peu de risque pour Samsung BioLogics d'être radiée, en raison de sa valeur boursière et de sa position globale sur le marché des actions.