Andy Kim élu à la Chambre des représentants des Etats-Unis

Andy Kim a été élu à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Selon le New York Times, le candidat démocrate a remporté la 3e circonscription électorale du New Jersey. Il a obtenu 49,9 % des voix en devançant le député républicain sortant, Tom MacArthur (48,8 %). Son triomphe a été confirmé hier, huit jours après l’élection.C’est la première fois en 20 ans qu’un député d’origine sud-coréenne voit le jour dans ce pays après Kim Chang-joon. Expert du Moyen-Orient, ce nouvel élu a occupé le poste d’adjoint au Conseil de sécurité nationale sous l’administration de Barack Obama. Spécialisé dans la diplomatie et la défense nationale, il porte un intérêt particulier à la question de la péninsule coréenne.