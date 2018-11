La Cheongwadae se défend d'avoir enfreint les critères d'exclusion dans la nomination du ministre de l'Environnement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a récemment nommé Cho Myung-rae au poste de ministre de l'Environnement, malgré la vive protestation des camps de l'opposition et sans rapport d'audience de confirmation parlementaire.Le Parti Liberté Corée (PLC), le principal parti conservateur, et le Bareun-Avenir, la seconde force de l'opposition, ont pointé du doigt le manque d'éthique du candidat : fausse déclaration de domicile, élaboration d'un faux contrat lors de l’acquisition d’un bien immobilier, et irrégularités dans le paiement de ses impôts sur les dons faits à ses fils. Ils sont même allés jusqu’à demander le limogeage du conseiller aux affaires civiles de Moon Jae-in.La Maison bleue a précisé dans un communiqué publié hier que depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, huit ministres avaient pris leurs fonctions sans rapport d'audience de confirmation, et qu'aucun d'entre eux n’étaient concernés par les critères d'exclusion.En novembre de l'année dernière, la présidence avait publié une série de principes d’exclusion pour les candidats aux plus hautes fonctions de l'exécutif. Si un candidat ne satisfait pas à l'un des sept critères en question, sa nomination est bloquée.