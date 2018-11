La 3e commission de l’Onu adopte une résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : KBS News

La 3e commission des Nations unies, chargée des questions liées aux droits de l’Homme, a adopté sans vote hier, heure locale, une résolution contre la Corée du Nord.Le texte dénonce les violations des droits humains en tout genre commises de longue date par la classe la plus haute du pays, qui reste impunie. Le document recommande que celui qui porte la plus grande responsabilité soit traduit devant la Cour pénale internationale (CPI), et qu’il lui soit imposé des sanctions sélectives.Mais la grande nouveauté, c’est que la résolution salue l’ambiance favorable pour le dialogue avec le pays communiste créée par le sommet intercoréen et celui entre Washington et Pyongyang. Le texte se réjouit également de la reprise des retrouvailles des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle pendant la guerre de Corée, et de l’accord intercoréen conclu à l’issue du 3e sommet Moon-Kim tenu en septembre à Pyongyang, destiné à renforcer la coopération dans le domaine humanitaire.La Corée du Sud a proposé conjointement la résolution avec l’Union européenne et le Japon, qui ont rédigé le texte, ainsi que d'autres Etats membres. De son côté, le représentant du Nord a claqué la porte après avoir manifesté son refus.Si le document est voté définitivement en séance plénière de l’Assemblée générale des Nations unies, ce sera la 14e fois consécutive qu’une telle résolution est adoptée depuis 2005.