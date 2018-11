Pence : Les discussions sur les modalités du 2e sommet Trump-Kim sont en cours

Photo : YONHAP News

Le 2e sommet nord-coréano-américain aura lieu après le 1er janvier de l’année prochaine, et les discussions entre les deux camps sont actuellement en cours afin de fixer la date et le lieu du rendez-vous.C’est ce qu’a fait savoir hier le vice-président américain, en visite à Singapour. Mike Pence a également indiqué que la déclaration de l'inventaire des installations nucléaires nord-coréen ne constituerait pas une condition préalable à cette rencontre. Mais il a affirmé qu’un plan concret sur les inspections et le démantèlement des armes atomiques devrait être proposé au cours de la seconde rencontre Trump-Kim.Enfin, le numéro deux américain a dit avoir entendu du président sud-coréen Moon Jae-in, avec qui il s’est entretenu plus tôt, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un envisageait de « discuter de quelque chose de très important », sans pour autant donner plus de précisions.De son côté, le ministre sud-coréen de la Réunification Cho Myoung-gyon, actuellement en visite à Washington, a déclaré lors d'un forum organisé par son ministère sur place, hier qu’il était possible que le leader nord-coréen se rende à Séoul, ce qui a été convenu à l'issue du dernier tête-à-tête entre les dirigeants des deux Corées.