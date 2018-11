Washington déterminé à bloquer tout détournement des sanctions internationales par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont déterminés à bloquer avec leurs alliés toute tentative de la Corée du Nord de détourner les sanctions internationales. C’est ce qu’a déclaré, lors d’un séminaire avant-hier à Washington, le secrétaire d’Etat adjoint américain en charge des questions de non-prolifération.Selon Christopher Ford, de tels efforts ont pour but d’empêcher l’entrée de fonds dans le pays communiste. En prenant exemple sur les transbordages illicites dans les eaux internationales, il a expliqué que la surveillance avec les pays alliés avait été renforcée et que les individus et les entités impliqués dans cette pratique étaient punis. Dans la foulée, le diplomate américain a affirmé qu’aucun assouplissement des sanctions ne serait effectué avant la dénucléarisation du régime de Kim Jong-un.Même son de cloche chez le Premier ministre japonais. Shinzo Abe a déclaré, le même jour, au cours d’une conférence organisée en marge du sommet de l’Asean à Singapour, que les pays de la région devraient coopérer afin de prévenir les transbordages clandestins du royaume ermite.