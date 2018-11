Madrid souhaiterait troquer des avions militaires de transport contre des avions d’entraînement sud-coréens

Photo : YONHAP News

L'Espagne aurait proposé à la Corée du Sud d’échanger des avions de transport militaire contre des avions d’entraînement sud-coréens, au cours de la commission mixte de défense et d’armement entre les deux pays tenus lundi et mardi à Madrid.Selon un responsable du secteur, l’Espagne aurait exprimé son souhait d’acquérir une trentaine de KT-1 et une vingtaine de T-50, fabriqués par Korea Aerospace Industries (KAI), en contrepartie de quatre à six aéronefs de type Airbus A400M. Si le troc se concrétise, il s’agira de la première exportation d’avions sud-coréens vers l’Europe.L’armée sud-coréenne dispose actuellement d’avions cargo C-130 Hercules, dont la masse maximale au décollage est de 74 tonnes et qui peuvent voler sur plus de 5 200 km. Le A-400M peut emporter 141 tonnes et parcourir environ 8 700 km.L'armée de l'air sud-coréenne explique avoir besoin d'appareils de transport de plus grande capacité pour mener ses opérations de secours et de maintien de la paix de manière plus efficace.