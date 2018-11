Parlement : les deux partis conservateurs boycottent la séance plénière prévue cet après-midi

Photo : YONHAP News

Les députés avaient projeté de faire passer au vote, cet après-midi en séance plénière, 90 projets de loi consensuels liés à la vie des citoyens.Mais la réunion a été annulée après que les deux formations conservatrices, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, ont refusé d’y assister.Avant cela, ces première et deuxième forces de l’opposition avaient demandé une enquête parlementaire sur des irrégularités récemment dévoilées lors de recrutements dans le secteur public, ainsi que le limogeage du conseiller présidentiel aux affaires civiles. Elles l’accusent de ne pas avoir vérifié de manière impartiale les aptitudes éthiques de certains candidats au poste de ministre, désignés par le président Moon Jae-in, notamment la nomination du nouveau ministre de l’Environnement Cho Myung-rae.Ce matin, le président du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, et ceux de ces partis conservateurs avaient discuté des moyens de normaliser les travaux parlementaires, en vain.