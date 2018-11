Photo : YONHAP News

La journée de vendredi est moche, dans l'ensemble, avec du brouillard dans le nord, un épais voile nuageux dans le centre et des averses dans le sud.Le mercure est en baisse de deux degrés en moyenne par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 13°C à Séoul, 14°C à Daejeon et à Daegu, 15°C à Gangneung, et 17°C à Busan.