Pyongyang propose des liaisons aériennes internationales pour relier les deux Corées

La Corée du Nord a proposé de relier les routes aériennes internationales le long des côtes ouest et est de la péninsule.Selon le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et des Transports, Pyongyang a formulé cette proposition lors de la toute première réunion intercoréenne sur la coopération dans le domaine de l'aviation, hier, au bureau de liaison conjoint de Gaeseong, une ville nord-coréenne près de la frontière.La Corée du Sud a salué cette proposition et a proposé à son tour de poursuivre les discussions sur le sujet à travers des pourparlers entre les autorités compétentes.La réunion d'hier a été organisée à la demande de Pyongyang. Séoul était représenté par Son Myung-soo, le directeur chargé de la politique du ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. Son vis-à-vis nord-coréen était le directeur général adjoint de l'Administration générale de l'aviation civile Ri Yong-son.D'après le chef de la délégation de Séoul, l'ouverture d'une route aérienne internationale nécessite en général un an. Reste à savoir combien de temps il faudra pour celle entre les deux Corées, en raison des sanctions infligées contre le pays communiste et d'une approbation internationale.