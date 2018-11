La Corée du Nord expulse un ressortissant américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a décidé d'expulser le citoyen américain arrêté le mois dernier.D'après l'agence de presse du pays communiste (KCNA), hier, il s'agit de Bruce Byron Lowrance. Ce dernier avait été arrêté le 16 octobre, après avoir franchi illégalement la frontière avec la Chine. Il avait également avoué qu'il était entré dans le pays sous la direction de l'Agence centrale de renseignement des Etats-Unis (CIA).Cette dernière libération d'un ressortissant américain intervient quelque six mois après la libération de trois autres détenus lors de la visite à Pyongyang en mai dernier du secrétaire d'Etat américain Mike Pompéo.Le royaume ermite a pris en otage des citoyens américains et est accusée de les utiliser comme monnaie d'échange lors de discussions avec les Etats-Unis. Mais la dernière décision de Pyongyang est perçue comme sa volonté de poursuivre ses négociations avec Washington.A Washington, le département d'Etat américain a salué la libération de Lowrance. Dans un communiqué, Mike Pompeo a apprécié la coopération du régime de Kim Jong-un et de l'ambassade suédoise à Pyongyang qui a facilité la libération.