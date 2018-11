Eugene Bell implore le soutien de Séoul dans la lutte contre la tuberculose en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La fondation Eugene Bell qui œuvre pour éradiquer la tuberculose notamment la tuberculose multirésistante (TB-MR) a imploré Séoul de jouer un rôle plus important dans cette lutte, en révélant la situation catastrophique de la lutte contre cette maladie en Corée du Nord.Son président Stephen Linton a lancé cet appel, lors d'une conférence de presse, hier à Séoul, après un voyage de trois semaines au nord du 38e parallèle du 16 octobre au 6 novembre. Selon lui, le Fonds mondial a interrompu en juin dernier son assistance en médicaments antituberculeux aux personnes touchées par cette maladie et dont le nombre ne cesse de croitre. Qui plus est, les sanctions internationales contre le pays communiste ont rendu pratiquement impossible l'obtention de médicaments ainsi que d'autres matériels nécessaires pour construire des hôpitaux sur place.Le chef de la Fondation a ainsi appelé Séoul à faire son possible pour obtenir une exemption des sanctions contre Pyongyang en ce sens et à fournir aussi des médicaments antituberculeux à la Corée du Nord.Selon les estimations, chaque année, 130 000 nouveaux cas sont recensés en Corée du Nord dont environ 8 000 personnes de tuberculose multirésistante. Cette année, seuls 28 % d’entre elles ont pu être soignées.