Les deux Corées réclament l'indemnisation des victimes du travail forcé imposé par le Japon

Photo : KBS News

Un symposium international portant sur le travail forcé imposé par Le Japon a eu lieu hier à Goyang dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud.Cet événement a réuni plusieurs participants de huit pays de l’Asie-Pacifique dont le Japon et la Chine ainsi que des hauts responsables de la Corée du Nord.Une association civile qui s’occupe de la restitution des dépouilles des travailleurs forcés dans le pays, a demandé à Tokyo de faire preuve de responsabilité et de respecter le verdict de la Cour suprême sud-coréenne.Le vice-président du Comité pour la paix en Asie-Pacifique, Ri Jong-hyok qui y a pris part en tant que représentant du pays communiste, a employé le terme d’« enlèvement » et reproché au Japon d’éviter de prendre ses responsabilités.L’ancien Premier ministre japonais Yukio Hatoyama, qui a présenté des excuses à plusieurs reprises par rapport à l’histoire du passé, a également appelé son gouvernement à réagir conformément à la position du ministère japonais des Affaires étrangères qui a reconnu la non-expiration du droit de réclamer des dédommagements des civils.Dans une déclaration commune, les participants se sont engagés à coopérer avec des organisations internationales pour faire toute la lumière sur les réquisitions contraintes du Japon qu’ils ont qualifiées de « crime de guerre ».