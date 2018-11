Moon Jae-in continue de déployer ses efforts diplomatiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré aujourd'hui ses homologues étrangers en marge du sommet de l'Apec, la Coopération économique Asie-Pacifique qui se tient ce week-end à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.Tout d'abord, Moon Jae-in s'est entretenu ce matin avec Peter O'Neill, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est le pays hôte de ce rendez-vous annuel regroupant 21 chefs d'Etat et de gouvernement de la région. Les deux hommes ont convenu de renforcer les échanges et la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des infrastructures maritimes et de la pêche.Le président sud-coréen n'a pas manqué de faire état de la conjoncture actuelle dans la péninsule. Du coup, il a appelé la Papouasie-Nouvelle-Guinée à accorder son soutien continu aux efforts de Séoul pour la dénucléarisation et l'instauration d'un régime de paix durable dans cette partie du monde.De son côté, le chef du gouvernement papou-néo-guinéen s'attend à ce que les entreprises sud-coréennes investissent davantage dans son pays riche en ressources naturelles et digne de développement touristique.Moon Jae-in a ensuite rencontré le Premier ministre australien Scott Morrison. Au coeur de leurs discussions : l'élargissement des échanges économiques et personnels et la question sécuritaire. Le numéro un sud-coréen a préconisé en particulier une plus large coopération bilatérale pour créer une synergie dans la politique de Séoul visant à renforcer ses relations avec l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean), en parallèle à la stratégie indo-pacifique de Canberra.Enfin, le président Moon retrouvera ce soir son homologue chinois Xi Jinping pour leur 4e tête-à-tête.Rappelons que Moon est le premier chef de l'Etat sud-coréen à se rendre dans la nation océanique depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976.