Le nombre de pères au foyer continue d'augmenter depuis un an malgré la faible fécondité

Photo : YONHAP News

Même si la Corée du Sud affiche un taux de fécondité extrêmement faible avec moins de 300 000 naissances par mois, la part des pères qui ne travaillent pas pour s’occuper de leur enfant continue de progresser depuis un an, surtout chez les trentenaires. Les salariés qui prennent des congés de paternité sont également de plus en plus nombreux.D’après les données de l’Institut national des statistiques (Kostat) publiées aujourd’hui, le nombre de pères qui restent à la maison pour prendre en charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de sept ans est en constante augmentation depuis 12 mois et a atteint la barre des 7 000 le mois dernier, soit une hausse de 19,2 % par rapport à l’année dernière. Ce chiffre ne comprend toutefois pas les pères ayant pris un congé de paternité car ils sont considérés comme appartenant toujours à la population active.Cette tendance est significative du fait que le nombre de mariages et celui de naissances ne cesse de diminuer. Elle montre ainsi que le préjugé selon lequel l’éducation des enfants incombe uniquement à la mère commence à être brisé dans la société sud-coréenne.