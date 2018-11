Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen officialisera au cours du mois de novembre sa décision de fermer la Fondation réconciliation et guérison. Selon un haut responsable politique, le processus légal du démantèlement nécessitera un délai entre six mois et un an.Cette fondation destinée à soutenir les anciennes femmes de réconfort a vu le jour en juillet 2016 suite à l’accord signé en décembre 2015 entre Séoul et Tokyo sous le gouvernement de Park Geun-hye.Depuis l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir, cet accord a fait l’objet d’une réévaluation pour finalement être suspendu. La Maison bleue avait par la suite décidé de financer cette fondation au lieu d’être subventionnée par le Japon. Avec la démission de l’ensemble des responsables civiles de son conseil d’administration, la fondation était à l’arrêt.Les modalités de restitution du milliard de yens versé par le pays voisin seront déterminées par des concertations bilatérales.L’annonce officielle de la décision de Séoul pourrait aggraver les relations avec Tokyo, déjà affectées par la décision de la Cour suprême sud-coréenne qui a ordonné à une société japonaise de dédommager des sud-Coréennes victimes du travail forcé pendant la période de colonisation.