Le volume des échanges commerciaux de la Corée du Sud a dépassé les mille milliard de dollars

Photo : YONHAP News

Le volume des échanges commerciaux de la Corée du Sud a dépassé, hier, la barre des mille milliards de dollars le plus rapidement de son histoire.Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, c'est également la deuxième année de suite que le pays parvient à dépasser cette barre symbolique. Et si la tendance se poursuit jusqu’à la fin de l’année, le volume des échanges de la quatrième plus grande économie d’Asie devrait s’élever à mille cent milliards de dollars cette année.Séoul attribue ce bon résultat à la reprise de l’économie mondiale et à la remontée des prix du pétrole, qui ont permis de surmonter les difficultés provoquées par la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine et la volatilité des marchés financiers.En particulier, les exportations de semi-conducteurs et de produits pétrochimiques ont bondi, respectivement, de 36,2 et 15 % en glissement annuel, au cours des dix premiers mois de cette année, deux records historiques.