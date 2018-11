Cho Myoung-gyon et Mike Pompeo accordent leur violon sur la stratégie nord-coréenne

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de la Réunification et le secrétaire d'Etat américain se sont engagés à coopérer sans répit en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord.Selon la porte-parole du département d'Etat américain, Cho Myoung-gyon, en visite à Washington a rencontré, vendredi, heure locale, Mike Pompeo. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont affirmé leur détermination à une étroite coordination pour parvenir au démantèlement final et complètement vérifié du programme nucléaire de Pyongyang comme s'y est engagé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa première rencontre avec Donald Trump en juin à Singapour.Heather Nauert a fait savoir que Cho et Pompeo avaient aussi discuté des moyens d'approfondir leur coordination de façon à ce que la coopération intercoréenne aille de pair avec les progrès des pourparlers Washington-Pyongyang sur le processus de dénucléarisation. Et d'ajouter que le calendrier d'une nouvelle rencontre de haut niveau nord-coréano-américaine après une annulation de dernière minute et celui du deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un avaient été aussi à l'ordre du jour.Le ministre sud-coréen chargé des relations intercoréennes va rentrer chez lui demain, au terme d’une visite de cinq jours aux Etats-Unis. Il a discuté avec de hauts officiels de l'administration Trump et des experts sur la péninsule coréenne de l'instauration d'une paix dans la péninsule coréenne.