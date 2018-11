La police confirme que l’épouse du gouverneur de Gyeonggi est bien la propriétaire du compte Twitter controversé

Photo : KBS News

L'épouse du gouverneur de la province de Gyeonggi va faire l’objet de poursuites judicaires pour violation des lois électorales et diffamation, ont annoncé aujourd’hui les services de police. Des poursuites qui pourraient entraver sérieusement la carrière politique de Lee Jae-myung.Kim Hye-gyeong est en effet accusée d'être la propriétaire du compte Twitter controversé (@ 08_hkkim) par lequel elle diffusait de fausses informations et critiquait les rivaux politiques de son mari depuis plusieurs années.Clôturant une enquête longue de plusieurs mois, l’agence de police de la province de Gyeonggi a conclu qu’elle possédait ce compte Twitter depuis 2013 et avait posté des milliers de messages politiques.