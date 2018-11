Moon Jae-in et Xi Jinping se rencontrent sur fond de dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue chinois Xi Jinping se sont retrouvés en tête-à-tête cet après-midi, en marge du sommet de l'Apec, le forum de coopération économique en Asie-Pacifique. Ce rendez-vous annuel qui regroupe les dirigeants des 21 nations de la région à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.Lors de cette 4e rencontre, Moon a souhaité que Séoul et Pékin s'engagent dans une plus large coopération pour promouvoir les relations bilatérales et faire avancer le processus de dénucléarisation dans la péninsule coréenne. Et cela d'autant plus que les deux pays ont un intérêt stratégique commun de paix et de prospérité en Asie du Nord-est.Se félicitant de l'ouverture d'une ère de paix sans précédent dans la péninsule cette année, Moon a remercié Xi d'avoir joué un rôle clé en ce sens en organisant trois sommets avec son allié nord-coréen.De son côté, le dirigeant chinois a trouvé « très efficace » la coopération bilatérale entre les pays voisins visant à stabiliser la situation dans la péninsule. Xi a également souligné que la Chine et la Corée du Sud avaient des positions similaires dans le cadre de la poursuite de la paix et de la sécurité dans la péninsule ainsi que de la mise en œuvre d'un ordre juste et équitable.Du coup, il a souhaité que les deux pays continuent de jouer un rôle positif dans le renforcement de la « communication stratégique » bilatérale ainsi que le maintien d'une paix et d'une coopération durables dans la région.Pour les deux leaders, le deuxième sommet Trump-Kim et la visite à Séoul du dirigeant nord-coréen pourraient servir de tremplin pour dénouer la question de la péninsule. Ils se sont ainsi engagés à aller de l’avant dans cette perspective.Par ailleurs, le chef de l'Etat sud-coréen a apprécié le dégel des relations entre Séoul et Pékin et l'augmentation rapide des échanges commerciaux et personnels depuis leur dernière rencontre en décembre dernier à Pékin.Enfin, Moon a plaidé pour des efforts conjoints pour faire front commun face à un éventail de problèmes en suspens dont la pollution de l'air par les particules fines.Avant de se quitter, Moon Jae-in a invité Xi Jinping à visiter Séoul dans les meilleurs délais. Une invitation accueillie favorablement par ce dernier qui a affiché aussi son intention de se rendre l'année prochaine à Pyongyang sur l’invitation de Kim Jong-un.