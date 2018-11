Au Forum de l'Apec, Moon Jae-in a présenté sa vision pour une « nation inclusive et innovante »

Photo : KBS News

Le président de la République est rentré hier soir à Séoul après un déplacement de six jours, durant lequel il a participé aux sommets de l'Asean et de l'Apec. Avant de quitter la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui accueillait le forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), Moon Jae-in a présenté sa politique pour une « nation inclusive et innovante » . L'occasion pour lui d'appeler les dirigeants de 21 pays à concourir pour que cette politique puisse s'appliquer à l'échelle régionale.Le chef de l'Etat a d'ailleurs proposé la création d’un « fonds innovant pour le numérique » , afin de réduire les disparités dans ce domaine au sein de l'organisation.Durant ce rendez-vous annuel de l'Apec ainsi que le sommet de l'Association des pays du sud-est asiatique, le locataire de la Maison bleue s'est entretenu avec de nombreux leaders de la région pour échanger sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Moon Jae-in a discuté avec son homologue russe Vladimir Poutine, de l'éventuelle atténuation des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord. Lors du tête-à-tête avec le vice-président américain Mike Pence, il a réaffirmé une collaboration encore plus solide entre deux alliés.Le numéro un sud-coréen s'est également engagé avec son homologue chinois Xi Jinping à renforcer la communication stratégique bilatérale dans le but d’aboutir à une péninsule dénucléarisée. Ils ont ensuite convenu de déployer leurs efforts pour contribuer à la réussite de l'éventuel second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu l'année prochaine.