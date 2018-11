Mise en place d'un groupe de travail Séoul-Washington sur la dénucléarisation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail sud-coréano-américain pour le désarmement nucléaire de la Corée du Nord sera lancé cette semaine. A cet effet, Lee Do-hoon, le négociateur nucléaire sud-coréen, s'est envolé aujourd'hui pour Washington. Il est accompagné de hauts officiels du ministère de la Réunification et du bureau présidentiel à la sécurité nationale.Avant de décoller, Lee a expliqué devant les journalistes que l'ordre du jour final n'était pas encore défini, mais que divers dossiers seraient traités, dont l'éventuelle levée de certaines sanctions contre le régime communiste qui freinent la coopération intercoréenne dans le domaine ferroviaire. Interrogé sur la réunion de haut niveau entre Washington et Pyongyang, qui pourrait avoir lieu, fin novembre à New York, il a répondu qu'il vérifierait cette information durant son séjour dans la capitale américaine.Durant cette visite de trois jours, l'envoyé sud-coréen s'entretiendra avec Steven Biegun, l’émissaire spécial du département d'Etat américain pour le Nord. Le groupe de travail en question discutera de cette rencontre de haut niveau tant attendue, annulée in extremis au mois d'août, ou de l'inspection conjointe des voies ferrées intercoréennes dans le nord de la péninsule, prévu initialement, fin octobre, mais reporté à plusieurs reprises.