La Corée du Nord critique les armées de la Corée du Sud et des Etats-Unis

Photo : KBS News

Un site web de propagande nord-coréen a vivement critiqué l'armée américaine qui cherche à s'aligner sur la politique de « pression maximum » élaborée par l'administration Trump pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Selon « Aujourd'hui en Corée du Nord », le Pentagone envisage d'installer un système de surveillance en temps réel de l'armée du pays communiste et d'effectuer un entraînement conjoint avec le Japon, qui mobilisera des porte-avions nucléaires et des chasseurs stratégiques autour de la péninsule coréenne. Et d'ajouter que ce genre de pression militaire n'a aucun effet sur l'Etat ermite.De son côté, « Uriminjokkkiri », un autre organe de propagande, a renchéri avec une critique du même type, cette fois formulée à l'encontre de l'armée sud-coréenne. Il a fustigé Séoul pour son exercice militaire contre l'infiltration d’ennemis, son achat d’avions ravitailleurs européens et sa décision d'introduire des projectiles antimissiles autoguidés dernier cri. « Une grossière machination », a dénoncé le media nord-coréen.