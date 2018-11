Le ministère de la Réunification se dit prêt à bien préparer la visite de Kim Jong-un à Séoul

Photo : YONHAP News

Tous les efforts seront déployés pour le bon déroulement de la visite du dirigeant nord-coréen à Séoul, prévue vers la fin de cette année. C'est ce qu'a répondu le ministère sud-coréen de la Réunification lors d'un point de presse régulier tenu aujourd'hui.Concernant le report prolongé des projets intercoréens, dont l'examen conjoint des voies ferroviaires du Nord, le porte-parole du ministère Baik Tae-hyun a répondu que des préparatifs étaient néanmoins en cours afin de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux Corées, malgré un certain retard dans le planning initialement prévu.Quant à l'éventuelle réunion de haut niveau entre Pyongyang et Washington, Baik a indiqué que les deux parties étaient en train de négocier la date et le lieu de la réunion. Et d'ajouter qu'au groupe de travail sud-coréano-américain sur le dossier nord-coréen participera un officiel du ministère de niveau directeur.