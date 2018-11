Le prix de l’essence baisse plus fortement que prévu

Photo : KBS News

Portée par la réduction de la taxe sur les produits pétroliers et accélérée par la chute des cours pétroliers à l'échelle mondiale, la baisse du prix de l'essence et du diesel en Corée du Sud s'avère plus importante que prévue par le gouvernement. Effectivement, le cours du baril de Dubaï est passé de 82 dollars au début du mois dernier à 66 dollars.Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, douze jours après l'entrée en vigueur de la mesure qui abaisse la taxe pétrolière, le prix moyen de l'essence à la pompe par litre s'est établi le 17 novembre à 1 556,8 wons, soit environ 1,2 euro. Il s'agit d'une baisse de 10 centimes par rapport au prix établi avant cette mesure, et un montant inférieur d’un centime à celui estimé par l'exécutif. Quant au diesel, son prix a baissé de sept centimes.Autre point positif : les deux tiers des stations-service ont réduit leur prix de vente davantage qu'anticipé par le gouvernement. Seules 173 d’entre elles n'ont pas encore appliqué la baisse de la taxe pétrolière, soit 1,5 % de l'ensemble.