Recul continu du nombre d'emplois peu qualifiés

Photo : YONHAP News

Le nombre des travailleurs peu qualifiés a enregistré 3 561 000 personnes en octobre, soit 93 000 de moins par rapport à il y a un an. Il s'agit d'une baisse record depuis cinq ans, et du cinquième mois de recul consécutif.Entre avril et juin 2018, la restauration et l'hôtellerie ont accusé la plus grande baisse de personnel. De juillet à septembre, la gestion des bâtiments ou les services de location ont également été touchés, suivis par les services de réparation et autres services aux particuliers. Une baisse d'emploi est ainsi constatée dans les centres de service après-vente, mais aussi dans les salons de coiffure ou de massage, entre autres.Cette tendance baissière s'explique par le marasme de l'économie nationale, la restructuration et la hausse du salaire minimum horaire.