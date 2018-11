Lee Jae-myung réfute les allégations portées contre son épouse

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, le gouverneur de la province de Gyeonggi, a réfuté catégoriquement ce matin les résultats de l'enquête des services de police sur son épouse. Il a également critiqué les autorités pour n'avoir pas pris en considération des « preuves abondantes » démontrant son innocence.En effet, l'agence de police de cette province a confirmé , samedi dernier que Kim Hye-kyung était bel et bien la propriétaire du compte Twitter controversé, par lequel elle diffusait de fausses informations diffamatoires. L'affaire a été renvoyée au Parquet.L'épouse de Lee est donc devenue l'objet de poursuites judiciaires pour violation de la loi électorale et diffamation. Plus précisément, elle est accusée d’avoir posté des milliers de messages critiquant les rivaux politiques de son mari, dont le concurrent aux primaires régionales du Minjoo, aujourd’hui le parti présidentiel, ou le fils de l'actuel chef de l’Etat Moon Jae-in lors de la primaire présidentielle, toujours au sein du parti.