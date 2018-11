La décroissance de la population sud-coréenne s'accélère

Photo : YONHAP News

Le taux de fécondité de la Corée du Sud risque de baisser cette année en dessous d'un enfant par femme. La baisse plus rapide que prévue de la natalité pourrait aggraver la crise démographique du pays. C'est la préoccupation qu'a partagée aujourd'hui le directeur de l’Institut national des statistiques (Kostat).Le pays du Matin clair souffre d’un triste constat depuis des années : son taux de natalité n'atteint même pas la moitié de 2,1 enfants par femme, la moyenne de l'OCDE. Plus précisément, au deuxième trimestre de l'année, il est de l'ordre de 0,97, le chiffre le plus bas au sein de l'organisation de coopération et de développement économiques.Kang Shin-wook a d'ailleurs annoncé que les perspectives sur la démographie nationale seraient réévaluées en mars prochain, en tenant compte de l'évolution du nombre des mariages. En outre, le Kostat a annoncé qu’il publierait désormais ces estimations démographiques tous les deux ans, et non plus tous les cinq ans.