L’affaire d’irrégularités à Seoul Metro paralyse les travaux parlementaires

Photo : YONHAP News

Les travaux parlementaires restent toujours bloqués. La raison : le désaccord entre le pouvoir et l’opposition sur une enquête parlementaire concernant les soupçons qui pèsent notamment sur Seoul Metro. Cet opérateur de huit des neuf lignes de métro de la capitale est suspecté d’avoir commis des irrégularités dans la transformation de ses contractuels en titulaires.Les deux premières forces de l’opposition campent sur leur position. Le PLC et le Bareun-Avenir demandent toujours au Minjoo de promettre l’ouverture de l’enquête, avant de retourner dans l’Hémicycle. Cela dit, cette formation présidentielle ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, il faudra d’abord examiner le projet de budget pour 2019 et voter plusieurs projets de loi sur le quotidien de la population.L’examen du budget doit s’achever en principe avant le 30 novembre. Le temps presse, donc. Mais les deux camps se rejettent la responsabilité de la paralysie parlementaire.