Abus de pouvoir judiciaire : l’ex-juge de la Cour suprême Park Byoung-dae entendu par le Parquet

Photo : YONHAP News

L’ancien juge de la Cour suprême Park Byoung-dae a été entendu hier dans le cadre d’une enquête du Parquet sur le scandale judiciaire sous l’administration Park Geun-hye, la prédécesseure destituée de Moon Jae-in.Il avait dirigé l’Administration judiciaire nationale (NCA) entre 2014 et 2016. Cette agence chargée notamment des affectations de juges et du budget de la justice est soupçonnée d’avoir abusé son pouvoir. Elle serait intervenue dans plusieurs procès importants, avec pour objectifs : inciter les juges à rendre un verdict en faveur du pouvoir de l’époque et obtenir en échange son aval pour créer un nouveau tribunal de dernière instance. Elle aurait aussi surveillé certains juges critiques envers le pouvoir ou encore constitué une caisse noire.Au cours de son audition d’hier, Park Byoung-dae aurait répondu qu’il n’avait pas été mêlé à cette affaire. Pourtant, le Parquet a fait état du copinage entre lui et un ex-numéro deux de la NCA, Lim Jong-hun, lorsqu’il a inculpé celui-ci la semaine dernière toujours pour les mêmes soupçons.Le ministère public juge donc inévitable de l’interroger de nouveau. Dans le même temps, il envisage de convoquer aussi son successeur à la tête de la NCA, Ko Young-han. Dans le viseur de son enquête se trouverait aussi l’ancien président de la Cour suprême, Yang Seung-tae. La NCA est placée sous l’autorité de cette plus haute juridiction.