Washington sanctionne un sud-Africain pour ses liens avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a ajouté à sa liste noire un sud-Africain d’origine russe en lien avec l’approvisionnement en pétrole de la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé son ministère des Finances, dans un communiqué de presse publié hier.Selon le Trésor, ce sud-Africain s’appelle Vladlen Amtchentsev. Il lui est reproché d’avoir donné des conseils aux entreprises Velmur Management et Transatlantic Partners sur les moyens de contourner les sanctions américaines contre le pays communiste. Ces deux firmes, basées à Singapour, sont déjà sous le coup des sanctions, soupçonnées d’être impliquées dans la transaction illégale de pétrole avec le royaume ermite.Dans le communiqué, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a affirmé que le régime de Kim Jong-un avait recours à l’aide de criminels et d’auteurs d’actes illicites pour lever et transférer des fonds. Et d’ajouter que son ministère continuera à sanctionner tous ceux qui chercheront à aider les pratiques frauduleuses du Nord, et ce dans le cadre de l’engagement américain pour le dénucléariser de manière définitive et entièrement vérifiée.