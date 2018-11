Moon Jae-in affirme avoir confirmé le soutien de l’Asean et de l’Apec au changement dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres. Les sommets de l’Asean et de l’Apec auxquels il a participés la semaine dernière s’y sont invités.Il a alors fait savoir que les chefs d’Etat ou de gouvernement présents à ces rencontres ont tous salué les changements positifs qui interviennent dans la péninsule, les qualifiant de miraculeux. Et d’ajouter qu’ils ont aussi montré un grand intérêt pour sa vision de la nation inclusive, et que les pays de l’Asean, l’Inde et l’Australie ont manifesté leur ferme volonté de coopérer à sa nouvelle politique du Sud.Dans la foulée, le président de la République a demandé aux ministères concernés de faire tout leur possible pour préparer le sommet spécial avec l’Asean, que la Corée du Sud accueillera l’année prochaine. D’autant que ce sera le premier sommet international que son gouvernement organisera et à la fois une opportunité pour élargir la coopération économique et l’échange de visites réciproques entre les deux parties.Aussitôt après le conseil des ministres, une nouvelle conférence sur la lutte contre la corruption s’est tenue, également en présence du président Moon. Les résultats des efforts de l’exécutif en ce sens et les mesures que ce dernier doit encore prendre ont été au cœur des discussions.