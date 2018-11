Dénucléarisation de la Corée du Nord : lancement d’un groupe de travail sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington lancent officiellement leur groupe de travail conjoint. Une équipe qu’ils se sont engagés le mois dernier à créer, afin de discuter des détails opérationnels relatifs aux négociations en vue de dénucléariser la Corée du Nord.Pour prendre part à sa première réunion, une délégation sud-coréenne est arrivée hier dans la capitale américaine avec à sa tête le négociateur nucléaire Lee Do-hoon. Elle comprend des responsables du ministère de la Réunification et de la Cheongwadae.Côté américain : l’émissaire spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, Steve Biegun, et des responsables de la Maison blanche et du Conseil de sécurité nationale y sont présents.Le ministère américain des Affaires étrangères a expliqué que Lee et Biegun se retrouvaient pour coordonner étroitement les mesures à prendre pour atteindre l’objectif commun des deux alliés de dénucléariser l’Etat communiste définitivement et de façon entièrement vérifiée.Concrètement, leurs discussions doivent porter sur les sanctions contre Pyongyang, la coopération intercoréenne ou encore les projets de reconnexion des voies ferrées qui reliaient les deux Corées avant la division de la péninsule.