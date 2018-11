Un comité onusien juge insuffisante l’indemnisation japonaise des femmes de réconfort

Photo : YONHAP News

Le Comité onusien des disparitions forcées estime finalement encore insuffisante l’indemnisation japonaise des femmes de réconfort sud-coréennes. Il a également manifesté ses regrets à l’égard de la position du gouvernement de Tokyo, qui insiste sur la résolution définitive et irréversible de cette question. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence Kyodo News.Selon le comité onusien, il est possible que ces esclaves sexuelles de l'armée impériale nippone soient les victimes des disparitions orchestrées par l’Etat. Et, toujours d'après lui, elles n’ont pas été suffisamment dédommagées, contrairement à ce qui est prévu par la « Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ». Les informations les concernant, comme leur nombre exact, sont également insuffisantes.Le comité est rattaché au Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme. Il a commencé début novembre à examiner le rapport présenté par le Japon.