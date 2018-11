Photo : KBS News

Le phénomène El Niño serait de retour cet hiver, et un épisode de pollution aux particules fines dans la péninsule est redouté.Ce courant saisonnier chaud dans les eaux de la zone équatoriale provoque des bouleversements climatiques. Les températures hivernales sont plus élevées que les normales de saison, et le vent souffle plus lentement. Ce qui favorise l’accumulation atmosphérique des particules fines.Plus inquiétant, en hiver, les polluants augmentent fortement en raison du chauffage.