Un nouveau conseil de dialogue social voit le jour jeudi

Photo : YONHAP News

Un nouvel organe présidentiel de dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux sera lancé cette semaine. Il s’agit du Conseil économique, social et du travail, ou ESLC. Sa première réunion est prévue jeudi.La Cheongwadae a annoncé qu’elle allait l’accueillir à son siège, soulignant l’enjeu de l’inauguration du conseil.Un bémol cependant : dès la première réunion, les débats risquent d’être tumultueux. Car ils doivent porter sur un dossier brûlant, celui des horaires de travail flexibles.A la demande du patronat, le pouvoir cherche à amender la loi concernée d’ici la fin de l’année en vue de prolonger la période de calcul de la moyenne du temps travaillé.Cela dit, les deux centrales syndicales du pays, la FKTU et la KCTU, s’y opposent. La seconde, progressiste, y réagit farouchement. Elle ne participe même pas à l’ESLC. Elle est allée plus loin pour déposer un préavis de grève générale demain. Les négociations s’annoncent laborieuses.