Photo : YONHAP News

Après un mardi frisquet, notamment dans la matinée, le chemin du bureau était bien plus agréable aujourd'hui. Le mercure est en effet remonté de six degrés à Séoul. Le ciel, lui, s'est dégradé, avec de la pluie dans la moitié sud et des nuages dans le nord.D’après Météo-Corée, cet après-midi, il fait 8°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 13°C à Daegu, 15°C à Busan et enfin 17°C sur l’île de Jeju.