Tenue à Washington de la première réunion du groupe de travail sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont formellement lancé leur groupe de travail conjoint. Un outil pour se concerter sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et les sanctions contre elle ainsi que sur la coopération intercoréenne.Sa première réunion s’est tenue hier à Washington. Elle a également été consacrée au projet de reconnexion des voies ferrées entre les deux Corées. Séoul souhaite bénéficier d’une dérogation aux sanctions contre Pyongyang pour ce projet. Cette question a donc été largement abordée.Le mois dernier, le Nord et le Sud sont convenus d’inaugurer leurs travaux de connexion fin novembre ou début décembre, et ce dans le cadre de l’engagement pris par leurs dirigeants lors du sommet de Panmunjom le 27 avril.Cependant, ce calendrier risque d’être reporté, en raison du piétinement des négociations entre les USA et le pays communiste sur le processus de désarmement nucléaire du second.Dans un communiqué de presse, le secrétaire d’Etat américain a évoqué les enjeux de la création du nouveau groupe : une seule voix et une action commune.Au cours de la réunion d’hier, les représentants des deux alliés se sont engagés à se retrouver régulièrement.